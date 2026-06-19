Drépanocytose à Kolda : plus de 250 enfants suivis et un traitement à vie inaccessible pour les familles

Plus de 250 enfants atteints de la forme majeure de drépanocytose sont suivis à l’hôpital régional de Kolda. Face à cette situation qualifiée d'« alarmante », le Dr Daouda Djiba, pédiatre, lance un appel pressant à l’État pour subventionner les traitements, inaccessibles pour les familles démunies.



À l'occasion de la Journée mondiale contre la drépanocytose, le spécialiste a alerté sur le quotidien dramatique des jeunes malades de la région, rythmé par des crises douloureuses aiguës, de l'anémie et des risques de handicap moteur. Bien que le protocole médical soit maîtrisé, la pauvreté généralisée à Kolda empêche de nombreux parents de financer ce traitement lourd qui doit être suivi à vie.



Le médecin exhorte les autorités sanitaires à renforcer la gratuité des médicaments pédiatriques et à intégrer d'urgence les familles vulnérables dans les mutuelles de santé. Au Sénégal, la drépanocytose touche près de 10 % de la population, et entre 1 700 et 2 000 enfants naissent chaque année avec cette maladie.