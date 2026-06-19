Economie : l'Etat crée la Direction générale des Financements et de la Dette

Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a signé le décret n° 2026-1176 portant création de la Direction générale des Financements et de la Dette au sein du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Ce texte officiel, daté du 11 juin 2026, est contresigné par le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo et s'accompagne d'un rapport de présentation signé par le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba.



Selon le document, cette mesure fait suite au constat d'importants écarts et insuffisances dans la gestion des finances publiques entre 2019 et le 31 mars 2024, confirmés par un rapport d'audit de la Cour des Comptes. La multiplicité des organes et l'éclatement des attributions en matière de négociation et de mobilisation de la dette entre plusieurs directions générales distinctes entraînaient une dispersion de l'information financière et comptable.



La nouvelle Direction générale est désormais seule habilitée à négocier les contrats de financement et à les soumettre à l'approbation du ministre. Elle intègre neuf directions spécifiques, notamment, l'Audit et le Contrôle interne, les Marchés de Capitaux, les Financements bilatéraux et multilatéraux, les Financements structurés et les Crédits à l'Export, la Gestion de la Dette et des Risques, le Suivi des Financements, les Affaires juridiques, les Systèmes d'Information, ainsi que l'Administration et le Personnel.

