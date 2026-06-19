Site minier des ICS : 3 travailleurs grièvement blessés dans une explosion

Trois employés ont été grièvement brûlés jeudi matin lors d'un nouvel accident survenu sur le site minier des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) à Darou Khoudoss. L'incident s'est produit aux environs de 11 heures lors du déplacement d'une armoire électrique, provoquant l'explosion d'un transformateur. Les victimes, deux travailleurs journaliers et un stagiaire, souffrent de graves brûlures au deuxième degré et ont été évacuées en urgence vers l’hôpital Saint-Jean de Dieu de Thiès, selon l’Aps, qui donne l’information.



Cet accident survient moins de deux semaines après le décès d'Ahma Sène, un travailleur journalier mort le 7 juin dernier après une chute dans un bassin d’acide sur ce même site. Ce second drame en l'espace de quelques jours ravive et accentue les vives inquiétudes des employés de l'entreprise concernant la sécurité et les risques professionnels majeurs auxquels ils sont exposés au quotidien.