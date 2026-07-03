​Sicap - Mbao : un couturier âgé de 51 ans arrêté pour attouchements sur une mineure de 12 ans

Selon Libération, le couturier Yaba S., 51 ans, domicilié à Sicap-Mbao (banlieue de Dakar), a été interpellé par le commissariat de Diamaguène Sicap Mbao. Il est accusé de pédophilie, de tentative de viol et d’attouchements sur mineure.



Son arrestation fait suite à une plainte déposée par M. N. Dieng, le père de la supposée victime, une fillette de 12 ans prénommée F.K.N. Le mis en cause tient un atelier de couture à Sicap-Mbao, à proximité du CEM de Diamaguène Sicap Mbao. Cet axe est très fréquenté par les élèves et d’autres passants.



Les faits remontent à la matinée du 29 juin 2026. La fillette s’était rendue seule à l’hôpital Cheikhoul Khadim de Sicap Mbao. Sur le chemin, Yaba S. l’aurait aperçue, approchée et invitée à le suivre dans son atelier. Sans méfiance, elle aurait accepté.



Une fois sur place, le couturier aurait prétendu avoir perdu les mesures d’une cliente qui devait avoir la même taille que la fillette. Il se serait ensuite mis à lui toucher les seins, avant de tenter de lui retirer son tee-shirt. La jeune fille, ayant compris ses intentions, aurait repoussé le mis en cause et pris la fuite pour alerter son père.



Interrogé par les enquêteurs, Yaba Sylla aurait reconnu l’essentiel des faits rapportés par la mineure, à l’exception des attouchements.