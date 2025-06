​Situation de la presse sénégalaise : Mamadou Ibra Kane pointe du doigt le ministre de la communication et le qualifie "d’incompétent"

Dans le contexte actuel de la presse sénégalaise, Mamadou Ibra Kane met en cause le ministre de la Communication, qu'il qualifie "d'incompétent", soulignant ainsi les défis auxquels fait face le secteur des médias. L’invité du Jury du dimanche (JDD) sur Iarsio, de ce 22 juin a vivement critiqué la gestion du secteur, dénonçant un "crime économique dans l’affaire EXCAF" et appelant à un sursaut collectif.



Son accusation s’appuie notamment sur la suspension récente de l’arrêté du ministère de la Communication, qui concernait la cessation de diffusion et de publication de certains médias. « Ce n’est pas pour rien que la Cour suprême a suspendu, le 12 juin, son arrêté portant sur la diffusion des médias concernés (381 médias). Combien d’emplois et de salaires ont été privés à cause de cette mesure », a dénoncé Mamadou Ibra Kane, le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS).



Poursuivant ses propos, il a également dénoncé ce qu’il considère comme un crime économique dans l’affaire des décodeurs Excaf, imputant la responsabilité à la nouvelle direction de la Télédiffusion du Sénégal (TS SA). « En violation des conventions stipulant que c’est Excaf qui a le droit de commercialiser les décodeurs, la nouvelle directrice générale de TDS SA est allée signer avec une compagnie malienne qui est membre de l’UEMOA et de la CEDEAO, en ignorant la loi et en se rendant coupable d'une action illégale », a conclu le patron du CDEPS.