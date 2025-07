Protection de l’environnement à Kolda : l’alerte est donnée sur la dégradation alarmante des massifs forestiers

Le front agricole qui progresse de manière incontrôlée, la création anarchique de villages, les feux de brousse récurrents et la coupe illicite de bois sont autant de menaces graves qui pèsent actuellement sur les massifs forestiers du Fouladou. C’est le cri d’alerte lancé par les autorités administratives, environnementales et locales lors du Comité régional de développement (CRD) préparatoire de la Journée nationale de l’arbre et du lancement officiel de la campagne de reboisement 2025.

Face à cette situation jugée préoccupante, les autorités ont décidé de porter le choix de Médina Yoro Foulah pour abriter cette année la cérémonie officielle de lancement du reboisement. Ce geste symbolique vise à attirer l’attention sur l’urgence de préserver ce patrimoine naturel en péril, et à inciter à une mobilisation communautaire forte autour de la restauration des écosystèmes forestiers.

« Nous devons agir maintenant. L’agriculture extensive, les défrichements incontrôlés pour l’installation de nouveaux villages et les activités illégales comme la coupe de bois mettent en péril la couverture végétale du Fouladou. Si nous ne faisons rien, c’est la survie même de nos ressources naturelles et donc de nos populations qui est compromise », a déclaré un défenseur de l’environnement.

En réponse, les acteurs ont annoncé une intensification des campagnes de sensibilisation, avec un accent particulier sur l’éducation environnementale dans les communautés rurales, la surveillance renforcée des forêts et l’implication des jeunes dans les activités de reboisement.

La campagne de reboisement 2025 se veut ainsi plus inclusive, plus rigoureuse et plus durable. Des milliers de plants sont attendus dans les localités concernées, avec un suivi régulier pour garantir leur survie.

Les populations de Médina Yoro Foulah, en première ligne de cette mobilisation, sont invitées à s’impliquer pleinement dans cet effort collectif pour redonner vie aux forêts du Fouladou et garantir un avenir plus vert aux générations futures.