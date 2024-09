​Sortie polémique de Cheikh Omar Diagne : les dignitaires mourides crient leur ras-le-bol

Après la prière, les fidèles ont manifesté leur indignation suite aux propos de Cheikh Omar Diagne. Leur marche qui a débuté à Massalikoul Jinaane a pris la direction de la place de la nation. Mais elle a été interrompue par les forces de défense et de sécurité.



« Il est allé jusqu’à dire qu’il y a des signes francs-maçons dans la mosquée de Touba. Ajoutant même que les œuvres de Serigne Touba doivent être revues. Vraiment, c’est irrespectueux. Et ça, nous n’allons pas l’accepter », a déclaré leur porte-parole du jour.



Poursuivant, il a ajouté au micro d'Iradio : « nous allons déposer une nouvelle demande dès lundi et une nouvelle marche se tiendra le vendredi. Nous invitions toute la communauté Mouride à y participer ».



Bara Dolly, l'un des têtes de file de cette marche était accompagné d'une forte délégation composée de disciples mourides. Il a déploré les propos de cheikh Oumar Diagne jugés injurieux à l’encontre de toute la communauté mouride. Ils comptent mener leur manifestation pour dénoncer ce qu’ils qualifient de blasphématoire.