​Soutien à la candidature de Macky Sall à l’ONU: «Le Sénégal ne devrait pas être en reste» (Abdou Mbow)

L’ancien président sénégalais, Macky Sall (2012-2024), est officiellement candidat au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Alors que son dossier de candidature est porté par Évariste Ndayishimiye, chef d’Etat burundais et Président en exercice de l’Union africaine (UA), la classe politique sénégalaise continue de réagir sur le sujet. Pour Abdou Mbow, député et porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (APR, opposition), «le Sénégal ne devrait pas être en reste» de ce soutien africain à la candidature de son leader.



D’après le parlementaire, Macky Sall est «une fierté pour tous les Sénégalais», invitant donc les autorités à prendre en compte cette réalité. «Libre à elles d'apprécier cela mais en tout cas, je pense que le Sénégal ne devrait pas être en reste parce que je sais que l'écrasante majorité des Sénégalaises et des Sénégalais savent que tout le monde doit soutenir la candidature du président Macky Sall », a-t-il martelé, sur les ondes de la Radio Futur Média, lors du journal de 12 heures.



Le responsable de l'APR a aussi invité les autorités sénégalaises à ne pas «ramer à contre-courant de l’histoire», d'autant plus que Macky Sall «bénéficie d’un leadership accepté», doublé d'un «parcours exceptionnel».



Pour rappel, certains députés du parti au pouvoir s'opposent à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’ONU. L'un d'entre eux a même exposé son intention de démissionner si l'ancien Président bénéficie du soutien officiel des autorités actuelles, qui n'ont pas encore évoqué le sujet officiellement.