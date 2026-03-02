Lomé : la CEDEAO et le Togo préparent le Sommet du futur

La vice-présidente de la Commission de la CEDEAO, Damtien Tchintchibidja et le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, ont tenu une séance de travail le jeudi 26 février 2026 à Lomé. Selon les services compétents, cette rencontre visait à coordonner l'organisation du prochain Sommet du futur et à finaliser les préparatifs de la clôture des célébrations du cinquantenaire de l’institution régionale.



Les discussions ont permis d'examiner l'état d'avancement des dispositifs logistiques et organisationnels nécessaires à la réussite de ces échéances diplomatiques. Les deux parties ont ainsi harmonisé leurs actions pour assurer le bon déroulement de l'apothéose des festivités marquant les cinquante ans de la Communauté.



Cette mission de la Commission souligne la volonté de renforcer la coopération technique entre l'organe exécutif de la CEDEAO et les autorités togolaises. Les échanges ont abouti à une validation des étapes clés avant la tenue de ces événements majeurs pour l'intégration en Afrique de l'Ouest.