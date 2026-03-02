Fatick : 23 kg de chanvre indien saisis dans la forêt de Pakala

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Fatick (Ouest) a saisi 23 kg de chanvre indien, dimanche 1er mars 2026 dans la forêt de Pakala, située dans la commune de Nioro Alassane Tall. L'opération, menée par les agents de l'OCRTIS, a permis de découvrir deux sacs contenant vingt-trois blocs de drogue dissimulés dans la zone forestière.



L'intervention fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel signalant la présence de colis suspects. Les convoyeurs de la marchandise ont pris la fuite à l'arrivée des forces de l'ordre, déclenchant l'ouverture de recherches actives pour leur identification et leur interpellation.



Les investigations se poursuivent afin de démanteler le réseau lié à cette cargaison de produits prohibés.