Côte d’Ivoire : la CEDEAO offre du matériel technique à la RTI

La représentante résidente par intérim de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, Mahan Fathmah, a remis un don d'équipements techniques au groupe Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI) le lundi 16 février 2026. Cette dotation, effectuée au nom du président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, vise spécifiquement à renforcer les capacités de la chaîne nationale sur les réseaux sociaux.



L'initiative, portée par la Direction de la communication de la CEDEAO, s'inscrit dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'organisation régionale. Elle a pour objectif de soutenir les partenaires médiatiques face aux enjeux de la transformation numérique, de la lutte contre la désinformation et du respect de l'éthique journalistique.



La cérémonie s'est déroulée en présence de représentants de la Haute Autorité pour la Communication Audiovisuelle (HACA) et de la direction de la RTI. Les responsables du groupe de télévision national ont réaffirmé leur engagement à produire une information crédible et responsable grâce à ce nouvel appui technique.