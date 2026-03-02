Rapport Banque Mondiale 2026 : Le Sénégal face au défi de la mise en œuvre des droits économiques des femmes

Le dernier rapport de la Banque Mondiale, intitulé «Les Femmes, l'Entreprise et le Droit 2026 », dresse un état des lieux sur l'égalité économique des genres. Selon les nouvelles données publiées, le Sénégal obtient un score de 59,79 sur 100 pour son cadre juridique . Ce chiffre place le pays dans une position intermédiaire au sein de la région, mais révèle des fragilités structurelles. Le rapport décompose la performance de chaque économie en trois piliers : les lois (cadre juridique), les politiques d'accompagnement (cadre de soutien) et la perception de leur application . Le constat pour le Sénégal est marqué par son Cadre juridique ou il obtient 59,79/100 . Pour le Cadre de soutien, le score chute à 14,01/100, indiquant une absence critique d'institutions et de politiques publiques pour accompagner les lois . Pour ce qui concerne la perception de l’application, il ressort que les experts locaux évaluent l'application effective des droits à 35,55/100 .



Comparaison régionale : le Togo et la Côte d'Ivoire en tête



Au sein de l'espace CEDEAO, le Sénégal accuse un retard sur plusieurs de ses voisins qui ont accéléré leurs réformes. Le Togo s'illustre comme le leader régional avec un score juridique de 79,33/100, soutenu par une perception de l'application de 64,54 . La Côte d’Ivoire suit de près avec un score de 78,25 pour son arsenal législatif . La Sierra Leone se distingue par des réformes récentes. Sa loi sur l'emploi de 2023 a formellement interdit la discrimination au travail et instauré le congé parental . Le Ghana a progressé dans la transparence en publiant des données statistiques désagrégées par sexe sur la propriété foncière . À l'inverse, des pays comme la Guinée-Bissau (39,85) ou le Niger affichent des scores juridiques nettement plus bas, reflétant des barrières légales persistantes .



Le rapport souligne que pour le Sénégal, comme pour la majorité des pays d'Afrique subsaharienne, les domaines les plus faibles sont la Sécurité, l'Entrepreneuriat et la Garde d'enfants . Dans les économies à faible revenu de la région, seulement 1 % des mécanismes nécessaires pour offrir des services de garde d'enfants abordables et de qualité sont en place . Cette absence de structures de soutien force de nombreuses femmes à quitter le marché du travail ou à limiter leurs ambitions entrepreneuriales . Le rapport rappelle qu'aucune économie au monde n'a encore atteint une égalité juridique totale . En Afrique de l'Ouest, où une part massive de la jeunesse féminine s'apprête à entrer sur le marché du travail, l'élimination des barrières juridiques et le renforcement de l'application des lois sont présentés comme des leviers indispensables pour stimuler la croissance et la résilience économique .

