Secrétariat général de l’ONU : Des "victimes" de Macky Sall s’oppose à sa candidature

Président du collectif des victimes de Macky Sall, Boubacar Sèye dit s’opposer à la candidature de l’ancien président au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), évoquant de «sérieuses inquiétudes sur le respect des valeurs fondamentales» de l'Institution, dans un communiqué.



Pour Boubacar Sèye, en raison de son «passé controversé», Macky Sall «ne peut pas incarner ce rôle sans compromettre la mission de l’organisation», dans un contexte où «de nombreux rapports d’organisations internationales et locales font état d’arrestations arbitraires, de détentions prolongées et de torture de citoyens sénégalais» lors des événements politiques de 2021-2024.



«Le rôle de Secrétaire général n’est pas simplement diplomatique. Il symbolise l’éthique mondiale et la défense universelle des droits humains. La candidature de Macky Sall, compte tenu de son bilan national, compromet cette image. L’organisation risque de perdre sa crédibilité auprès des populations qui attendent d’elle impartialité et justice», explique la note.



Pour rappel, le dossier de candidature de Macky Sall a été porté par Évariste Ndayishimiye, chef d’Etat burundais et Président en exercice de l’Union africaine (UA). Pour l'heure, l'ancien président ne s'est pas encore prononcé officiellement sur le sujet.