​Soutien aux PME : la BIDC accorde 20 milliards de FCFA à la BNDE au Sénégal

La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) a approuvé un financement de 20 milliards de FCFA en faveur de la Banque nationale de développement économique (BNDE) du Sénégal, destiné à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et à dynamiser plusieurs secteurs clés de l’économie.



Cette enveloppe s’inscrit dans un programme global d’engagements financiers d’un montant total de 266,7 millions de dollars américains et 30 milliards de F CFA, validé lors de la 95ᵉ session du Conseil d’administration de l’institution. Les fonds concernent plusieurs pays de la sous-région, notamment le Nigeria, la Gambie, le Ghana, le Sénégal et la Côte d’Ivoire.



Au Sénégal, cette ligne de crédit vise à renforcer les capacités d’intervention de la BNDE en faveur des PME et des industries locales. Elle permettra également de soutenir les chaînes de valeur agricoles, d’améliorer l’accès au logement et de favoriser la création d’emplois durables, en particulier pour les femmes et les jeunes.



Ouvrant la session, le président de la BIDC et de son Conseil d’administration, Dr George Agyekum Donkor, a souligné l’importance stratégique de ces financements. Selon lui, ces interventions traduisent la volonté de l’institution d’accompagner les États membres dans la mise en œuvre de projets à forte valeur ajoutée, en cohérence avec les Objectifs de développement durable.



La diversité des projets approuvés reflète l’ambition de la BIDC de promouvoir un développement durable, inclusif et résilient en Afrique de l’Ouest, en misant notamment sur les infrastructures, l’agro-industrie, la gestion environnementale et la transformation industrielle, rapporte le quotidien Libération.