​Starbucks forme ses employés contre le racisme

"Je trouve que c'est une super décision, socialement responsable, de la part de Starbucks d'éduquer ses employés", a indiqué Mario DeSimone, jeune financier de 24 ans, dans un Starbucks au coeur de Manhattan. "Ca en dit long sur l'entreprise qu'elle prenne une telle mesure".



La direction de Starbucks, cotée au Nasdaq, a refusé que les médias assistent en direct à la formation, mais ses dirigeants en ont révélé les grandes lignes.



Toute la direction de Starbucks a suivi la formation la semaine dernière. L'idée est de se mettre dans la peau des gens de couleur, comprendre que le biais racial existe, le biais racial inconscient existe. Et de voir ce qu'on peut faire en tant qu'entreprise pour créer des références pour établir l'empathie, la compassion et un environnement accueillant pour tout le monde.

Howard Schultz, Président fondateur de Starbucks

Une formation à 12 millions d'euros



La fermeture des 8000 établissements pourrait se traduire par un manque à gagner évalué entre 10 et 12 millions de dollars pour la société, selon diverses estimations.



Si d'autres formations contre le racisme ont été engagées ailleurs - notamment par la compagnie aérienne American Airlines ou la chaîne de grands magasins Target - jamais une entreprise ne l'avait fait aussi publiquement.



Pour préparer cette formation, Starbucks a sollicité les conseils de dirigeants noirs connus - comme Sherrilyn Ifill, présidente du Legal Defense and Educational Fund, émanation de la puissante organisation de défense de la cause des Noirs NAACP, ou Heather McGhee, présidente de l'association Demos, qui lutte contre les discriminations.



Car tous les spécialistes soulignent que, quelle que soit la bonne volonté de Starbucks, les préjugés racistes ne disparaîtront pas en quelques heures.



En effet, selon un sondage NBC réalisé du 14 au 21 mai, 64 % des Américains déclarent que le racisme est un problème majeur dans leur pays.