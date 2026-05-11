​Tabaski 2026 : la détresse sociale visible devant les mairies

À quelques semaines de la Tabaski, les mairies de plusieurs communes du Sénégal enregistrent une forte affluence de citoyens venus demander une aide sociale. Face à la hausse du coût de la vie et à l’augmentation du prix des moutons, de nombreuses familles espèrent obtenir un soutien financier ou alimentaire pour célébrer la fête religieuse.



Depuis plusieurs jours, de longues files d’attente se forment devant les services municipaux. « Même nourrir la famille devient difficile », témoigne un père de famille venu déposer un dossier d’aide. Dans plusieurs communes, les services sociaux se disent débordés par le nombre de demandes.



Pour tenter de soulager les ménages vulnérables, certaines collectivités prévoient des distributions de denrées et des aides ciblées. Mais les moyens restent limités face à l’ampleur des besoins.



Pour de nombreux observateurs, cette situation reflète surtout les difficultés économiques croissantes auxquelles sont confrontés de nombreux Sénégalais, entre chômage, précarité et baisse du pouvoir d’achat.