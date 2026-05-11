Le Président Bassirou Diomaye Faye renforce le partenariat stratégique avec Meridiam pour le développement des infrastructures durables

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est entretenu ce matin à Nairobi avec Thierry Déau, Président de Meridiam. Cette rencontre marque une étape dans le suivi des projets menés en collaboration avec l'État, notamment via le Fonds souverain d'investissements stratégiques.







Le groupe Meridiam est actuellement engagé dans plusieurs réalisations majeures impactant la mobilité et l'énergie au Sénégal. Parmi ces projets figure le Bus Rapid Transit de Dakar, dont l'entreprise est le principal partenaire privé. Cette infrastructure de transport, représentant un investissement global supérieur à 300 milliards de francs CFA, vise à transformer les conditions de déplacement pour des centaines de milliers d'usagers dans la capitale.







Dans le domaine de la transition énergétique, la coopération porte sur l'exploitation des centrales solaires de Santhiou Mékhé et de Ten Mérina. Ces installations, dotées d'une capacité cumulée de soixante mégawatts, contribuent au renforcement du mix électrique national et à la stratégie de décarbonation du secteur énergétique sénégalais.







L'échange entre le Chef de l'État et Thierry Déau a porté selon les services de la Présidence, sur l'approfondissement de ce partenariat technique et financier. Les discussions ont ouvert la voie à de futurs projets structurants s'inscrivant dans les orientations prioritaires définies par la Vision Sénégal 2050, axée sur un développement économique durable et inclusif.

