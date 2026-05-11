Bassirou Diomaye Faye érige les succès sportifs du Sénégal en levier de transformation économique à Nairobi

Le titre de champion d’Afrique détenu par le Sénégal a été au cœur de l'intervention du Président Bassirou Diomaye Faye lors de la clôture du panel de haut niveau consacré au sport et au développement à l'Université de Nairobi. Organisée dans le cadre du Forum des Affaires Afrique-France, cette séquence s'est tenue en présence des Présidents William Samoei Ruto, Emmanuel Macron et Duma Boko, ainsi que du Président de la Confédération Africaine de Football Patrice Motsepe et de grandes figures du sport mondial.







Le Chef de l'État a souligné la volonté du pays de transformer ses acquis et succès sportifs en un véritable moteur de développement socio-économique. Devant ses homologues, il a inscrit le sport au centre de l'agenda national de transformation, le définissant comme un secteur à fort potentiel économique nécessitant des investissements capables de générer de la croissance, des emplois et de la cohésion sociale de manière durable.







À l'approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026, premier événement olympique sur le sol africain, l'impact des préparatifs est déjà notable avec la mobilisation de plus de 132 000 personnes pour la construction et la rénovation des infrastructures. Au-delà des sites de compétition, le déploiement d'un maillage de terrains multifonctionnels de proximité sur tout le territoire vise à offrir à la jeunesse de chaque commune des espaces de vie, d'apprentissage et de pratique sportive. Le Président Faye a donné rendez-vous à l'assistance en octobre prochain à Dakar sous le slogan l'Afrique accueille, Dakar célèbre.

