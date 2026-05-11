Sommet Africa Forward : Diomaye et Macron échangent sur la coopération bilatérale et les défis mondiaux

Les présidents sénégalais Bassirou Diomaye Faye et français Emmanuel Macron se sont rencontrés à l’Université de Nairobi, en marge du sommet Africa Forward. Selon la présidence sénégalaise, leurs échanges ont porté sur la coopération bilatérale entre le Sénégal et la France, ainsi que sur les principaux défis planétaires.



A noter que le Kenya et la France coorganisent ce sommet les 11 et 12 mai 2026 sous le thème « Africa Forward : des partenariats entre l’Afrique et la France pour l’innovation et la croissance ». L’événement réunit Emmanuel Macron, le président kényan ainsi que plusieurs chefs d’État et de gouvernement africains. Il met à l’honneur la richesse et le dynamisme des relations afro-françaises en rassemblant une grande diversité d’acteurs : États, entreprises, jeunesses, artistes, sociétés civiles et diasporas.



Ce sommet a pour ambition d’accélérer les investissements mutuels et de construire des solutions concrètes aux défis partagés, santé, souveraineté alimentaire, compétitivité numérique, énergie et connectivité. Il s’inscrit dans la continuité des grandes rencontres précédentes : le Sommet sur le financement des économies africaines (Paris, 2021), le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial (Paris), le Sommet africain sur le climat (Nairobi, 2023) et le sommet Union africaine-Union européenne (Luanda, novembre 2025).