​Tensions au Moyen-Orient : le Port de Dakar rassure malgré les perturbations

Face aux tensions persistantes au Moyen-Orient, qui perturbent les grandes routes maritimes mondiales, le Port autonome de Dakar (PAD) se veut rassurant. Dans une note d’information, la direction indique que les impacts directs sur ses activités restent, pour l’instant, limités.



Les zones stratégiques comme le canal de Suez, le détroit d’Ormuz et Bab el-Mandeb, qui concentrent près de 20 % du trafic maritime mondial, sont particulièrement touchées. Leur instabilité entraîne une hausse des coûts, notamment en raison de l’allongement des itinéraires et de l’augmentation des primes d’assurance.



De nombreux navires contournent désormais l’Afrique par le Cap de Bonne-Espérance, rallongeant les trajets de plusieurs jours. Malgré cela, le Port de Dakar souligne qu’il n’est pas directement exposé, l’Afrique représentant moins de 5 % du trafic maritime mondial.



Le PAD reconnaît toutefois des effets indirects, notamment via les ports de transbordement comme Lomé et Abidjan. Le coût du transport maritime a déjà augmenté, avec des conteneurs passant d’environ 1 500 à près de 2 000 dollars.



Malgré ce contexte, les autorités portuaires assurent maintenir la continuité des opérations et la qualité des services.