Air Sénégal et AIBD : les nouvelles mesures du gouvernement pour un repositionnement durable

Le Premier ministre a dévoilé, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 18 mars 2026, les grandes lignes du plan de sauvetage de la compagnie nationale Air Sénégal SA. Ce programme, élaboré sur la base des orientations d'un conseil interministériel tenu en avril 2025, vise un redressement structurel et financier profond de la compagnie.



Le plan d'urgence repose sur plusieurs leviers stratégiques, notamment la reconstitution des fonds propres, la recapitalisation et le refinancement des activités. Parallèlement à ces mesures financières, un audit financier et organisationnel complet sera réalisé pour identifier les zones de fragilité et optimiser la gestion de l'entreprise.



Cette annonce fait suite à une réunion de crise présidée par le Chef du Gouvernement le lundi 16 mars 2026. À cette occasion, le Premier Ministre a réaffirmé la détermination de l'État à soutenir non seulement Air Sénégal SA, mais aussi l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD SA). L'objectif affiché est de repositionner durablement ces deux entités au cœur de la stratégie nationale du transport aérien.



Le Gouvernement entend ainsi garantir la pérennité du pavillon national, considéré comme un outil essentiel de souveraineté et de désenclavement international du Sénégal.