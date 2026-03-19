Mort de militaires en Casamance: les femmes de la région déplorent la fragilisation persistante de la situation sécuritaire

La Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance (PFPC) a exprimé sa profonde tristesse, en présentant ses « sincères condoléances aux familles des victimes, à l’Armée nationale ainsi qu’à l’ensemble du peuple sénégalais », à la suite du décès de trois militaires le 17 mars 2026 dans la zone de Sindian, au nord de la Casamance (sud), lors d’une opération de sécurisation.



Dans un communiqué rendu public, le 18 mars 2026, la PFPC souligne que cet incident tragique rappelle, une fois de plus, la fragilité persistante de la situation sécuritaire en Casamance, malgré les progrès significatifs enregistrés ces dernières années dans le processus de paix.



La plateforme, en réitérant son dévouement « constant » pour une paix durable, inclusive et participative, insiste sur la nécessité de renforcer les démarches de dialogue, de prévention des conflits et de protections des communautés, tout en remettant les populations civiles au centre des projets.



L'organisation appelle, en outre, l’ensemble des acteurs, institutions étatiques, partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile et communautés locales à redoubler d’efforts pour consolider les acquis de la paix et prévenir toute escalade de violence.

