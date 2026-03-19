CAN 2025/Tribunal arbitral du sport: les avocats de la Fédération sénégalaise de football connus

Dans la bataille judiciaire qui l’oppose au Maroc, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester le retrait de sa coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Selon L’Observateur, le pool d’avocat mis en place par la FSF est «dirigé par Me Seydou Diagne, accompagné du bâtonnier, Me Aly Fall, et de Me Moussa Sarr- ce dernier étant rôdé aux procédures du TAS depuis l’affaire de l’US Ouakam».



Face à la dimension internationale du dossier, «la FSF mise sur trois experts étrangers, dont un Français et, surtout, le Suisse Serge Vittoz. […] C’est lui qui avait obtenu gain de cause en 2017 dans l’affaire du match Afrique du Sud-Sénégal, que la FIFA avait fait rejouer pour corruption d’arbitre.»



La FSF a prévu, dans l’après-midi de ce jeudi, une conférence de presse, pour annoncer les grandes lignes de ce bras de fer juridique et politique.