Mbour : Plus de 800 Kg de chanvre indien saisis du 15 au 18 mars, cinq individus arrêtés en flagrant délit

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la Brigade de Recherches de Mbour (ouest) a saisi plus de 800 Kg de chanvre indien et interpellé cinq individus en flagrant délit, dans la période du 15 au 18 mars 2026, selon un communiqué de la Police.



Dans les faits, le mardi 17 mars, les éléments de ladite brigade, en patrouille dans la localité de Nguékokh, ont exploité un renseignement faisant état de l’existence d’un vaste réseau de trafic de chanvre indien. Les investigations entreprises ont permis d’établir, «avec certitude», que le réseau venait de réceptionner une importante quantité de drogue dissimulée dans une maison servant de planque. «L'intervention menée a abouti à l’interpellation, en flagrant délit, de cinq (05) individus. Au cours de l’opération, les gendarmes ont saisi une quantité de 330 kilogrammes de drogue ainsi que deux (02) véhicules», rapporte la Police.



Et pourtant, deux (02) jours plus tôt, le 15 mars 2026, l’exploitation de ce même renseignement par la Brigade de Recherches de Mbour avait permis d'intercepter une cargaison de 510 kilogrammes de chanvre indien en provenance de la Casamance, près de la frontière gambienne. Au terme de cette opération, le présumé propriétaire de la marchandise ainsi que le piroguier ont été interpellés. Les deux (02) individus auraient déclaré agir dans le cadre d’un réseau structuré et organisé.



Les mis en cause sont poursuivis pour «association de malfaiteurs et trafic de chanvre indien».