Ligue des Champions : Les affiches des quarts de finale connues

Quatre chocs seront au programme les 7/8 et 14/15 avril, dont Bayern Munich - Real Madrid.
On connaît désormais les huit dernières équipes de la Ligue des champions 2025/26. Alors que le tableau a été établi lors du dernier tirage, les affiches des quarts de finale, qui se joueront les 7 et 8 avril, puis une semaine plus tard, les 14 et 15 avril, promettent du spectacle.
Des 8es de finale animés
Le PSG a infligé deux lourdes défaites à Chelsea (5-2 et 0-3). Le champion d’Europe en titre sera opposé à Liverpool, qui a su renverser la vapeur contre Galatasaray, après une défaite en Turquie (1-0, 0-4).
Le Bayern, qui a atomisé l’Atalanta Bergame sur les deux matches (1-6, 4-1), retrouvera… le Real Madrid, vainqueur de Manchester City (3-0, 1-2).
L'Atlético de Madrid, qui a sorti Tottenham (5-2, 3-2), retrouvera un club qui connaît, bien : le Barça. Les Catalans, qui ont concédé le match nul à Newcastle (1-1), ont écrasé leur adversaire au Spotify Camp Nou mercredi (7-2).
Enfin, Arsenal s’est ressaisi après le match nul à l’aller contre le Bayer Leverkusen (1-1). Les Gunners se sont imposés 2-0 à domicile. Ils retrouveront le Sporting en quarts de finale. Les Portugais sont venus à bout de Bodö/Glimt malgré une large défaite à l’aller (3-0, 5-0).
Le tableau des quarts de finale de la Ligue des Champions 2025/26
Bayern - Real Madrid
PSG - Liverpool
Atlético - Barcelone
Sporting - Arsenal
On connaît désormais les huit dernières équipes de la Ligue des champions 2025/26. Alors que le tableau a été établi lors du dernier tirage, les affiches des quarts de finale, qui se joueront les 7 et 8 avril, puis une semaine plus tard, les 14 et 15 avril, promettent du spectacle.
Des 8es de finale animés
Le PSG a infligé deux lourdes défaites à Chelsea (5-2 et 0-3). Le champion d’Europe en titre sera opposé à Liverpool, qui a su renverser la vapeur contre Galatasaray, après une défaite en Turquie (1-0, 0-4).
Le Bayern, qui a atomisé l’Atalanta Bergame sur les deux matches (1-6, 4-1), retrouvera… le Real Madrid, vainqueur de Manchester City (3-0, 1-2).
L'Atlético de Madrid, qui a sorti Tottenham (5-2, 3-2), retrouvera un club qui connaît, bien : le Barça. Les Catalans, qui ont concédé le match nul à Newcastle (1-1), ont écrasé leur adversaire au Spotify Camp Nou mercredi (7-2).
Enfin, Arsenal s’est ressaisi après le match nul à l’aller contre le Bayer Leverkusen (1-1). Les Gunners se sont imposés 2-0 à domicile. Ils retrouveront le Sporting en quarts de finale. Les Portugais sont venus à bout de Bodö/Glimt malgré une large défaite à l’aller (3-0, 5-0).
Le tableau des quarts de finale de la Ligue des Champions 2025/26
Bayern - Real Madrid
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