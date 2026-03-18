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Mali : L’Aïd el-Fitr célébrée ce jeudi 19 mars 2026



Mali : L’Aïd el-Fitr célébrée ce jeudi 19 mars 2026
Le Mali a annoncé la date de célébration de la fête de l’Aïd el-Fitr marquant la fin du mois de Ramadan.
 
Dans un communiqué, le ministère des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes a indiqué que le croissant lunaire annonçant le début du mois de Chawwal ou « Seli N’Tjini Kalo », a été aperçu dans plusieurs localités du pays dans la soirée du mercredi 18 mars 2026.
 
Par conséquent, le mois lunaire Chawwal ou « Seli N’Tjini Kalo » débute au Mali le jeudi 19 mars 2026.
 
En outre, la célébration de la fête de l’Aïd el-Fitr est prévue pour le jeudi 19 mars 2026 sur toute l’étendue du territoire national.
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Moussa Ndongo

Mercredi 18 Mars 2026 - 23:19


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