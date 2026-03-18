Mali : L’Aïd el-Fitr célébrée ce jeudi 19 mars 2026

Le Mali a annoncé la date de célébration de la fête de l’Aïd el-Fitr marquant la fin du mois de Ramadan.



Dans un communiqué, le ministère des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes a indiqué que le croissant lunaire annonçant le début du mois de Chawwal ou « Seli N’Tjini Kalo », a été aperçu dans plusieurs localités du pays dans la soirée du mercredi 18 mars 2026.



Par conséquent, le mois lunaire Chawwal ou « Seli N’Tjini Kalo » débute au Mali le jeudi 19 mars 2026.



En outre, la célébration de la fête de l’Aïd el-Fitr est prévue pour le jeudi 19 mars 2026 sur toute l’étendue du territoire national.