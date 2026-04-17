​Thiès : aucun nouveau cas de lèpre recensé en 2026, après les sept enregistrés en 2025

La situation de la lèpre à Thiès (est) montre des signes encourageants. Après avoir enregistré sept cas en 2025 (incluant cinq nouveaux patients et deux rechutes), le district sanitaire n’a détecté aucune nouvelle contamination depuis le début de l’année 2026, a annoncé la responsable du bureau de prise en charge, Khady Seck.



Elle a précisé que les cas suivis en ce moment au district sanitaire de Thiès remontent à 2024 et 2025. «En gros, nous avons actuellement les sept malades de 2025 et un de 2024. Ce qui fait huit patients que nous suivons au niveau de Thiès », a souligné Khady Seck, dans un entretien à l’Agence de Presse Sénégalaise, à l’occasion de la journée mondiale de la lutte contre la lèpre, lancée à Touba, sous le thème: «Unissons-nous, agissons, éliminons».



Malgré que la lèpre soit sous contrôle au Sénégal depuis 1995, selon Khady Seck, des défis persistent. « Actuellement, le défi est de rompre la chaine de transmission, d’assurer un dépistage précoce et de lutter contre les invalidités », a-t-elle relevé, soulignant que « la lèpre est une maladie redoutée par la communauté, à cause des mutilations qu’elle entraine ».



A Touba, le responsable de la lutte contre la lèpre au niveau de la direction régionale de la santé à Diourbel (centre), Abdourahmane Seck, a annoncé une hausse significative des cas de contaminations de la maladie de la lèpre. Il a indiqué que 83 nouveaux cas de lèpre ont été recensés « uniquement » à Touba cette année 2026, alors qu’« habituellement », les cas tournaient autour de 30 à 50.