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Migration irrégulière : 132 migrants interceptés, dont 70 Sénégalais lors d’une opération de la DNLT



Migration irrégulière : 132 migrants interceptés, dont 70 Sénégalais lors d’une opération de la DNLT
La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT), relevant de la Direction de la Police aux Frontières (DPAF), a mené une importante opération d’interception ce jeudi 16 avril 2026.
 
Une embarcation transportant des migrants en situation irrégulière, partie de Barra en Gambie le lundi 13 avril, a été interceptée par les forces de sécurité.
 
Selon la Police nationale du Sénégal, l’opération a permis d’interpeller 132 personnes. Parmi elles, on compte 117 hommes et 15 femmes.
 
La répartition par nationalité se présente comme suit :
 
Sénégalais : 70 (dont 60 hommes, 4 femmes et 6 mineurs, parmi lesquels un nourrisson)
Gambiens : 49 (40 hommes, 6 femmes et 3 mineurs)
Guinéens : 14 (11 hommes, 2 filles et 1 mineur)
 
Les personnes interpellées ont été immédiatement prises en charge par les services compétents. Parallèlement, une enquête a été ouverte afin d’identifier et de démanteler les réseaux à l’origine de cette tentative de migration irrégulière.
 
La Police nationale a réaffirmé sa détermination à lutter contre le trafic illicite de migrants et à prévenir les risques liés à ces traversées souvent dangereuses.
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Moussa Ndongo

Jeudi 16 Avril 2026 - 23:53


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