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Croissance, Inflation, Dette : le diagnostic complet du FMI sur le Sénégal en 2026



Croissance, Inflation, Dette : le diagnostic complet du FMI sur le Sénégal en 2026
Le Sénégal s'impose comme l'un des moteurs de croissance les plus dynamiques du continent, avec des perspectives économiques exceptionnelles pour les années à venir. C’est le constat du Fonds Monétaire International (FMI) d'avril 2026, dans son rapport « Perspectives économiques régionales : Afrique subsaharienne. Des acquis durement gagnés sous pression ».

Selon les projections du FMI, le pays « devrait enregistrer une croissance du PIB réel de 8,4 % en 2025, avant d'atteindre un pic de « 9,1 % » en 2026.

Cette performance place le Sénégal bien au-dessus de la moyenne régionale de l'Afrique subsaharienne, estimée à « 4,3 % » pour 2026, et témoigne d'une trajectoire ascendante qui devrait se maintenir à « 8,7 % » en 2027.

Parallèlement à cette expansion, le FMI note que le Sénégal parvient à stabiliser ses indicateurs de prix, avec une inflation projetée à « 3,1 % » pour 2026, contre « 3,7 % » l'année précédente.

Cependant, le rapport souligne des défis persistants en matière de finances publiques, avec une dette publique qui devrait atteindre « 91,4 % » du PIB en 2025 avant d'amorcer un repli à « 87,1 % » en 2026.
 Malgré les incertitudes mondiales, le Sénégal reste classé parmi les pays dont les réformes structurelles visent à « renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement » et à stimuler la productivité nationale.
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Fodé Bakary Camara

Vendredi 17 Avril 2026 - 14:49


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