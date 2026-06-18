​Thiès : déjà condamnée en Mauritanie, Kadia récidive en aspergeant sa cousine d’eau bouillante

Un grave fait de violence familiale s’est produit au quartier Sampathé II, à Thiès (est). C. Diop, surnommée « Kadia », âgée de 29 ans, a été interpellée puis placée en garde à vue pour « tentative de meurtre et coups et blessures volontaires », après avoir gravement brûlé C. Bal, la fille de son oncle.



Les faits remontent au 11 juin dernier. Selon la plainte déposée par la victime au Tribunal de grande instance de Thiès, une dispute aurait éclaté lorsque la petite sœur de cette dernière aurait utilisé un pot appartenant à Kadia pour préparer de la bouillie. Mécontente que son ustensile ait été utilisé sans son autorisation, la mise en cause s’en serait violemment prise à la jeune fille.



Alertée par les cris, C. Bal est sortie de sa chambre afin de mettre fin à l’altercation. Une intervention qui aurait davantage irrité Kadia. D’après les déclarations recueillies par les enquêteurs, cette dernière serait alors retournée dans sa chambre pour faire bouillir de l’eau avant de revenir la verser sur sa cousine, qui se trouvait dans sa propre chambre.



La victime aurait subi d’importantes brûlures ayant nécessité des soins médicaux. Un certificat médical lui aurait accordé une incapacité temporaire de travail (ITT) de 25 jours.



Entendue par les enquêteurs, la suspecte aurait reconnu les faits. Selon les éléments de l’enquête, elle n’aurait manifesté aucun regret après son geste. Des membres de sa famille auraient par ailleurs indiqué qu’elle aurait déjà été condamnée en Mauritanie pour des faits de violence similaires.



Dans le cadre de cette affaire, le père de la victime aurait également été convoqué sur instruction du procureur de la République. Il serait entendu pour non-dénonciation de crime ou délit. Les enquêteurs le soupçonneraient d’avoir tenté de régler l’affaire à l’amiable en dissuadant sa fille de saisir la justice.



Considérant cette démarche comme une possible tentative de dissimulation, le parquet a ouvert des investigations sur son rôle dans cette affaire. D'après le journal L'Observateur, C. Diop demeure en garde à vue et reste à la disposition du procureur en attendant les suites judiciaires.