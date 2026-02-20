​Tivaouane : un berger arrêté pour le vol présumé de 17 moutons

Un berger d’une trentaine d’années, domicilié dans le village de Ndoppe, dans le département de Tivaouane (ouest), est soupçonné d’être impliqué dans le vol de 17 moutons. Le mis en cause a été arrêté par les éléments de la brigade de gendarmerie de Pékesse, ce jeudi 19 février 2026, aux environs de 13 heures. Il est placé en garde à vue pour «vol de bétail».



Les faits remontent à la nuit du mardi 17 au mercredi 18 février, lorsqu’un cultivateur établi dans la commune de Ngandiouf, a constaté au petit matin la disparition de ses 17 moutons. Alertés, des habitants ont entrepris des recherches, en suivant les traces laissées par les bêtes, lesquelles les ont conduits jusqu’au village de Ndoppe.



Une brebis a été retrouvée à environ une centaine de mètres des premières habitations. Informée de la situation, la brigade de gendarmerie de Pékesse s’est aussitôt déployée sur les lieux, pour procéder aux constatations d’usage et aux premières vérifications, notamment au domicile du suspect.



Interpellé, le berger aurait affirmé contribuer à la localisation du troupeau, invitant par ailleurs les villageois rassemblés à se disperser, afin de faciliter les recherches. Les investigations menées en sa présence ont permis aux gendarmes d’apercevoir le troupeau sur le chemin du retour, en provenance du village de Ndoppe. Environ une heure plus tard, le chef du village de Ndoppe a découvert les trois moutons manquants, dissimulés en brousse. Deux des animaux retrouvés auraient déjà été égorgés.



Présenté comme un coutumier des faits par des habitants de la localité, il a été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Pékesse, pour les besoins de l’enquête. Il devrait être déféré devant le parquet compétent, à l’issue de la procédure, selon l’Agence de Presse Sénégalaise,.

