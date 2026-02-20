UCAD : Le Collectif des Amicales suspend le mot d’ordre de grève de 72 heures décrété au niveau national

Après la libération des représentants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et de l’Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), le collectif des amicales de l’UCAD a annoncé, ce vendredi, la suspension du mot d’ordre de grève de 72 heures décrété au niveau national.



Dans un communiqué rendu public, ce vendredi 20 février 2026, les membres ont remercié l’ensemble des étudiants du Sénégal, aux amicales locales ainsi qu’à tous les élèves, à travers les présidents de gouvernement scolaire, pour leur élan remarquable de solidarité nationale.



Le collectif réitère son engagement et sa détermination à servir avec responsabilité et loyauté la communauté estudiantine et annonce qu’il communiquera prochainement les prochaines étapes à suivre.

