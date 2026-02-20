Économie : Le commerce entre le Royaume-Uni et le Sénégal frôle les 715 milliards de FCFA

Le partenariat économique entre Londres et Dakar connaît une accélération sans précédent. Les chiffres officiels publiés en février 2026 par le Département du Commerce et des Affaires (DBT) confirment le partenariat entre les deux nations. Le volume total des échanges de biens et services a atteint 715,3 milliards de FCFA (£923 millions) sur les douze mois se terminant au troisième trimestre 2025. Il s'agit d'une progression de 152,7 milliards de FCFA (+27,1 %) par rapport à l'année précédente.



Le Royaume-Uni a considérablement renforcé sa position de fournisseur. Les exportations britanniques vers le Sénégal s’élèvent désormais à 390,6 milliards de FCFA (£504 millions), marquant un bond de près de 45 %. Ce dynamisme est essentiellement porté par les marchandises, dont les ventes ont doublé en un an pour atteindre 242,6 milliards de FCFA. Le pétrole raffiné, les moteurs à combustion et les véhicules de livraison constituent le trio de tête des produits acheminés depuis les ports britanniques vers Dakar.



De son côté, le Sénégal a vendu 324,7 milliards de FCFA (£419 millions) au Royaume-Uni. Si les exportations de biens (oignons, maïs doux, métaux précieux et perruques) représentent 57,3 milliards de FCFA, c'est dans le secteur des services que le Sénégal brille. Avec 267,4 milliards de FCFA de services vendus aux Britanniques, le Sénégal affiche un excédent sectoriel notable.



Toutefois, le pays de la Teranga gagne en importance stratégique, se classant désormais comme le 90ème marché d'exportation mondial pour Londres. Le Sénégal se distingue particulièrement dans le secteur des services, où il figure au 74ème rang des fournisseurs du Royaume-Uni, prouvant la compétitivité sénégalaise dans ce domaine (notamment le tourisme ou les services numériques).