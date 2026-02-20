Kolda : la commune se dote d’un plan de développement pour les cinq prochaines années

La commune de Kolda franchit une étape importante dans sa gouvernance locale. Les travaux d’élaboration d’un nouveau plan de développement communal (PDC) ont officiellement démarré le jeudi 19 février à la faveur d’une assemblée générale ayant réuni l’ensemble des acteurs de la collectivité territoriale.



Autorités municipales, services techniques, représentants de quartiers, organisations communautaires, jeunes et femmes ont pris part à cette rencontre marquant le lancement d’un processus stratégique appelé à orienter les actions de la commune pour les cinq prochaines années.



Prenant la parole, le deuxième adjoint au maire, Fabouly Gaye, a souligné l’urgence d’un tel outil de planification. « Depuis près de 25 ans, Kolda n’a pas de plan de développement communal. Il nous faut doter notre commune d’un plan pour éviter le pilotage à vue », a-t-il déclaré.



Selon lui, ce document constitue un levier fondamental pour une gestion efficace et cohérente des priorités locales. « Le plan est un outil essentiel pour une commune modèle », a-t-il insisté, rappelant que le développement harmonieux d’un territoire repose sur une vision partagée et une planification rigoureuse.



Une vision concertée pour un développement durable



Ce plan quinquennal devra permettre d’identifier les besoins prioritaires de la commune, notamment en matière d’infrastructures, d’assainissement, d’éducation, de santé, d’emploi des jeunes et de promotion économique. L’objectif est de définir des axes stratégiques clairs, assortis d’actions concrètes et d’un calendrier de mise en œuvre.



Les participants ont salué la démarche inclusive adoptée par l’équipe municipale, qui mise sur la concertation et l’implication de toutes les composantes de la commune. Cette approche participative devrait garantir une meilleure appropriation du document par les populations et renforcer la transparence dans la gestion des affaires locales.



À l’issue de cette première étape, des consultations sectorielles et des ateliers thématiques sont prévus afin d’affiner le diagnostic territorial et de formuler des propositions adaptées aux réalités de Kolda.



Avec ce processus, la commune entend rompre avec l’improvisation et se projeter résolument vers un développement structuré, durable et inclusif pour les cinq prochaines années.