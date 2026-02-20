PASTEF Keur Massar : les coordonnateurs communaux désavouent Seydou Diallo

Dans un communiqué publié ce 20 février 2026, les coordonnateurs des communes de Yeumbeul Nord, Malika, Keur Massar Nord et Keur Massar Sud (banlieue dakaroise) ont tenu à clarifier une situation qu'ils jugent "ambiguë". Au cœur de la contestation, le statut de Monsieur Seydou Diallo, dont la légitimité à la tête du département est formellement contestée par la base.



Selon les responsables communaux, "Seydou Diallo n’est pas, et n’a jamais été, le coordonnateur départemental officiel du parti". lls estiment que "sa désignation entre 2021 et 2022 relevait d’un choix stratégique ponctuel de Birame Souleye Diop et Cheikh Aliou Beye" pour les besoins de la coalition Yewwi Askan Wi. Cette mission de « point focal » ne saurait donc, à leurs yeux, se transformer en un mandat permanent, faute d'élection par les militants ou de nomination formelle par les instances supérieures de PASTEF.



Le communiqué souligne une qu' aucune structure départementale n’a été installée selon les statuts du parti. Par conséquent, les coordonnateurs communaux déclarent que tout acte ou prise de parole de Monsieur Diallo n’engage pas le département. Ils dénoncent ce qu’ils qualifient d’usurpation de fonction, rappelant que la représentativité au sein de leur formation doit impérativement émaner du respect de la base.



Face à ce qu’ils décrivent comme un vide juridique et organisationnel, les leaders communaux interpellent directement le Secrétaire général du parti. Ils exhortent Ayib Daffé à prendre ses responsabilités pour mettre fin à cette confusion. Ils exigent l'’installation "immédiate" d’une coordination départementale, qu’elle soit provisoire ou définitive, afin de stabiliser le pilotage du parti dans cette zone stratégique de la banlieue dakaroise.



Tout en réaffirmant leur fidélité indéfectible à la ligne politique de PASTEF, les coordonnateurs de Keur Massar préviennent qu'ils ne toléreront plus de « pilotage sans mandat ».