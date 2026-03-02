​Tivaouane : un maitre coranique retrouvé suspendu à une corde

Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé suspendu à une corde, dimanche 1er mars 2026, aux environs de 10 heures 40mn, à Darou Salam Lindiane, un village de la commune de Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane (ouest).
La victime était un maître coranique âgé de 42 ans, marié à deux épouses et père de quatre enfants. Selon l’Agence de Presse Sénégalaise, c’est l’une de ses épouses qui aurait découvert, au réveil, son corps pendant au bout d’une corde.
Alertés, les sapeurs-pompiers de Tivaouane ont procédé au constat d’usage avant de transporter la dépouille à la morgue de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh.
La brigade de gendarmerie de Mboro a ouvert une enquête, afin de déterminer les circonstances du décès.
