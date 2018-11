​Touba: Les « Baye Fall », en colère contre Macky Sall

Estimant qu’ils sont laissés en rade par le président Macky Sall, la communauté Baye Fall a exprimé sa colère contre le chef de l’Etat, en prélude du Magal de la rencontre entre Mame Cheikh Ibrahima Fall et Serigne Touba, à Darou Salam, et dont la célébration est prévue dimanche à Touba Janatou.



« Aucun gouvernement, de Senghor à Macky Sall, passent par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, n’a fait une réalisation pour le compte des Baye Fall, encore moins pour Mame Cheikh Ibrahima Fall », déplore le porte-parole, Serigne Bassirou Fall.



Selon ses propos repris par L’Obs, Serigne Bassirou Fall se demande : « oubli ou manque de considérations, même le colonisateur français nous avait accordé plus de considération », souligne-t-il.



De ce fait, ces Baye Fall ont appelé Macky Sall à ne pas suivre ces prédécesseurs, car « il entretenait des relations privilégiées avec Serigne Bassirou Fall Alkhourane. Il venait souvent lui rendre visite et solliciter ses prières », rappelle le porte-parole des Baye Fall.