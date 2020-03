​Touba: un bébé de 13 mois tué dans un accident

Un grave accident de la circulation est survenu mercredi à Touba, située à 194 km à l'est de la capitale Dakar, dans le département de Mbacké. Le bilan fait état de d’un mort, un bébé de 13 mois de sexe féminin, et d'une douzaine de blessés. Le drame s’est produit au quartier HLM.



Un bus de soixante places, quasiment plein, s’est renversé en pleine course. Le chauffeur aurait perdu le contrôle du véhicule en effectuant un virage. L’AS qui donne l’information, informe que le bébé qui était entre les jambes de sa mère, a été éjecté à plusieurs mètres. Il est mort sur le coup.



Les victimes ont été transportés à l’hôpital Matlaboul Fawzeiny de Touba.