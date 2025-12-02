​Trafic de drogue : un suspect arrêté avec 104 pièces d’ecstasy à Keur Massar

La Brigade de recherches de Keur Massar a procédé, lundi 1er décembre 2025, au démantèlement d’un réseau actif de trafic de drogue, à la suite de l’exploitation d’un renseignement dénonçant une circulation accrue de stupéfiants dans la zone. Selon la Gendarmerie, les enquêteurs ont mis en place « une filature ciblée » qui a permis d’interpeller un individu en flagrant délit, alors qu’il s’apprêtait à conclure une transaction.



La fouille engagée immédiatement après son arrestation a révélé la présence de « cent quatre (104) pièces d’ecstasy dissimulées dans ses poches », confirmant l’implication du suspect dans un trafic structuré, déjà surveillé depuis plusieurs jours.



Le mis en cause a été placé en détention. Les gendarmes poursuivent les investigations pour identifier d’éventuelles ramifications et remonter l’ensemble de la chaîne de distribution.