​Transport : la Fédération des syndicats projette une grève du 30 mars au 1er avril 2026

Après avoir reporté leur grève prévue le 28 mars 2026, la Fédération des syndicats des transports a annoncé une grève de 72 heures, qui débutera du 30 mars au 1er avril 2026. Selon Fallou Samb, l'un des responsables de la fédération, 14 syndicats ont signé le mandat.



« Tous les segments de transport du pays se sont retrouvés autour de la Fédération. Donc, nous avons décidé de mettre en place quelqu'un qui va conduire la Fédération. C'est pourquoi on a choisi le doyen Alassane Ndoye comme le président de la Fédération », a-t-il déclaré sur les ondes de la Radio Futur Média.



Selon le syndicaliste, cette grève vise à «aider l'État à appliquer la réglementation des lois et règlements» du Sénégal dans le cadre du transport, ajoutant qu'il est temps que «l'État prenne conscience et revienne à la raison».



Il a également dénoncé «l’acharnement» que les forces de l’ordre font subir aux transporteurs dans la légalité, tout en annonçant une grande rencontre à Kaolack (ouest), le 12 mars prochain, pour harmoniser leurs actions de lutte.