​UNCCIAS : une AG axée sur compétitivité et décentralisation des entreprises locales

L’Union nationale des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture du Sénégal (UNCCIAS) a tenu, lundi, son Assemblée générale annuelle à Kaffrine (centre). Une rencontre stratégique au cours de laquelle les principaux acteurs économiques nationaux ont réfléchi aux freins à la compétitivité des entreprises locales, tant sur le marché national qu’international.



Les débats ont permis de soulever des problématiques récurrentes telles que l'accès difficile au financement, l'insuffisance des infrastructures, ou encore la faible capacité d'exportation des entreprises sénégalaises.



En marge de cette rencontre, le président de l’UNCCIAS, Abdoulaye Sow, a affirmé l’engagement de son institution à accompagner le gouvernement dans sa nouvelle dynamique de décentralisation. « Nous nous engageons à accompagner le gouvernement, à travers le ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, dans sa nouvelle politique visant à mettre en place des pôles territoires partout au Sénégal », a déclaré M. Sow lors d’un entretien avec la presse. Pour lui, il s’agit d’un levier important pour rapprocher davantage les services économiques des entreprises régionales et stimuler la croissance inclusive.