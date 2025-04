​USA : l’assassin présumé qui aurait tiré six balles à Saliou Diallo inculpé

Le suspect qui aurait tiré six balles à Saliou Diallo, il y a quelques jours aux États-Unis, a été arrêté. Après plusieurs semaines d'enquête, il a été conclu qu'il avait été tué par balle par Terrell Simms, 39 ans, avec qui il avait eu un petit différend alors qu'il conduisait.



En effet, un chauffeur sénégalais de DoorDash, migrant aux États-Unis depuis 2023, a été mortellement abattu lors d'un incident apparemment provoqué par un accès de rage au volant. La police de Ferndale indique que Mamadou Diallo, un résident de Détroit âgé de 26 ans et originaire du Sénégal, a été touché par plusieurs balles alors qu'il conduisait en direction du sud sur Woodward Avenue, près de l'avenue 8 Mile, vers 1 h 45 le 9 mars 2025.



Diallo effectuait une livraison à ce moment-là et venait de récupérer une commande au restaurant White Castle de Woodward Avenue, avant de se diriger vers le sud. Alors qu'il s'engageait sur Woodward Avenue en direction du sud, un camion GMC roulant à vive allure et de manière imprudente a failli entrer en collision avec son véhicule avant de changer brusquement de voie.



Arrivé à 8 Mile, le conducteur du camion a ralenti pour laisser Diallo le rattraper. C'est à ce moment-là que les enquêteurs pensent que six coups de feu ont été tirés depuis le véhicule du suspect en direction de la voiture de Diallo, a déclaré la police lors d'une conférence de presse.



C'était à la veille de son anniversaire. Trois suspects ont été arrêtés le 8 avril avec l'aide du groupe de travail sur les gangs et les crimes violents du comté d'Oakland du FBI. Deux d'entre eux ont été relâchés en attendant la suite de l'enquête. Un suspect, Terrell Simms, 39 ans, d'Oak Park, a été officiellement inculpé.



C'est un criminel déjà condamné qui fait face à des accusations de meurtre au second degré. Sa caution a été refusée et il doit comparaître devant le tribunal le 17 avril à 13 heures.