​Un ancien ministre de Abdou Diouf annoncé dans le gouvernement de Macky II

Un ancien de ministre du président Abdou Diouf est annoncé dans le gouvernement de Macky II, selon le journal Les Echos. L’homme serait un spécialiste des questions économiques et de défense, mais un aussi un grand philosophe.



Toujours selon le journal, cet ancien ministre est d’ailleurs souvent consulté dans les grandes questions économiques et militaires du monde et donne des cours dans de prestigieuses universités.



Sous le magistère de Abdou Diouf, il a été l’un des plus jeunes ministres de 1998 à 2000 alors qu’il avait 28 ans. Il a fait HEC Paris, et la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, aux Etats-Unis.