Me Clédor rassure les "Martyres et victimes" de 2021- 2024 : "Justice se fera"

Lors de la journée de commémoration dédiée aux victimes des événements survenus au Sénégal entre 2021 et 2025, les avocats du Premier ministre, Ousmane Sonko et les victimes et martyres ont pris la parole au Grand Théâtre national lors de la journée dédiée aux victimes et martyres des émeutes de 2021-2024, ce dimanche. La défense a délivré un discours ferme et sans concession. S'adressant directement aux officiels et invités, elle a appelé à « la justice et à la vérité », dénonçant une période de « violence et de mensonges d'État ».



« Au nom de la défense, je prends la voix de tous ceux qui luttent pour un idéal, l'idéal de justice », a déclaré le représentant de la Défense, Me Ciré Clédor Ly.



Revenant sur les événements passés, la robe noire a fait un rappel. « Le Sénégal a vécu une période de violence et de mensonges d'État qui ne se fassent jamais dans la mémoire des hommes. Cette période est inscrite en l'encre indélébile sur les pages de l'histoire de l'humanité. Souvenez-vous et n'oubliez jamais ».



La Défense a honoré le courage de ceux qui se sont dressés, soulignant que « La violence d'État s'est abattue sur le peuple combattant en les lieux. Ce peuple a vu ses enfants braver les tortures, braver la prison et la mort pour répondre à l'appel d'un homme, dressé contre la corruption, l'incongruition, l'enrichissement illicite pervers, l'insolence du pouvoir, infondé au jogging et à l'impérialisme ».



Me Ly a rappelé le devoir moral envers les victimes. "Le Sénégal et tous les imprimés de la paix, de la terre, en quête de justice et de souveraineté, ont un devoir de mémoire envers ces martyrs et ces victimes. Leur mort ne sera pas grave ».



Le point central du discours des avocats de Sonko et des victimes et martyres a été l'affirmation d'un droit fondamental à la justice pour les survivants. « Autant que les martyrs, ceux qui ont survécu aux bouchons, ont un droit imprescriptible et inaliénable, non-négociable devant les hommes et devant Dieu. C'est le droit à la traque des hôtels [auteurs], la traque des complices, la traque des commanditaires de ces tueries en masse ».



Me Clédor Ly a par ailleurs listé les exactions présumées, insistant sur leur caractère organisé. « De ces victimes de blessures, de brûlures vives, d'arrestations arbitraires, de détentions injustes, de viols, de traitements inhumés et dégradants, de barricades injustes, de meurtres et d'assassinats systématiques, exécutés dans le cadre d'une politique d'État. Je dis bien exécuté dans le cadre d'une politique d'État. On est à l'échelle de l'État ».



La Défense a même élargi le champ de la responsabilité : « Personne ne devra être épargné dans cette recherche de la vérité et la justice contre l'impunité. Et les juristes, dirigeants de pays étrangers, qui ont porté aide et assistance sous quelque forme que ce soit, devront aussi répondre devant un tribunal spécial sénégalais ».



Pour que la justice puisse s'accomplir, la défense a dressé une liste d'impératifs adressés au gouvernement. « L'État doit mettre les moyens, protéger les victimes et les témoins, les sécuriser, les accompagner, engager des experts et des avocats compétents, expérimenter à plein temps, outiller les inquiétudes, renforcer les capacités des magistrats qui auront en charge à plein temps ce dossier, réviser par l'adoption, il y faut presto, l'organisation judiciaire et le code de procédure pénale sur la compétence et les règles de procédures qui ne sont pas encore adaptées aux poursuites de crimes contre l'humanité », ont souligné Mes Clédor Ly et Cie.



Selon Me Ly, la coopération de l'exécutif est une condition nécessaire au succès de cette quête de la justice : « La coopération pleine, entière et sans réserve de l'État central est une condition sin et qua non pour atteindre les objectifs et ne pas décevoir." Il a précisé que "Le renseignement devra coopérer pour établir la politique d'État et la responsabilité de supérieure hiérarchie ainsi que la complicité d'États étrangers ».



Il a en outre appelé à la confiance dans le contexte politique actuel. « Pour l'assistance, vous réclamez justice. Le peuple a soif de justice. J'ai dit tantôt que vous avez fait confiance à un homme. Cet homme est là. Faites-lui confiance. Justice se fera », a-t-il rassuré.