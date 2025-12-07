Redynamisation du Tourisme : l’Etat acte ses urgences pour la SAPCO

Le Sénégal a décidé de repositionner le tourisme au cœur de sa stratégie de développement. Le secteur, fortement impacté ces dernières années, reste pourtant l’un des rares capables de créer massivement de l’emploi, de dynamiser les territoires et d’attirer des investissements lourds.



Dans cette ambition renouvelée, la SAPCO-Sénégal occupe une place particulière : celle d’un opérateur historique, indispensable AU DÉVELOPPEMENT des destinations et à la montée en gamme de l’offre TOURISTIQUE nationale.



Un cap présidentiel clair : moderniser pour redevenir compétitif



Lors du Conseil des ministres du 19 novembre 2025, le Président Bassirou Diomaye Faye a rappelé que la relance passe d’abord par une transformation profonde de l’écosystème touristique. Il a insisté sur plusieurs priorités : améliorer les infrastructures, sécuriser les sites, mieux valoriser le patrimoine culturel et naturel, et favoriser l’émergence de nouveaux pôles touristiques capables de rivaliser à l’échelle régionale.



L’objectif est simple : donner au Sénégal les moyens d’être une destination visible, attractive et durable.

La SAPCO, entre responsabilités nationales et défis internes



Chargée d’aménager et de PROMOUVOIR les zones touristiques du pays, la SAPCO-Senegal doit désormais porter cette vision de manière beaucoup plus offensive. Mais pour jouer pleinement son rôle, la SAPCO doit d’abord renforcer sa propre capacité d’action.



Plusieurs sources proches du dossier indiquent qu’au sein du gouvernement sous l’impulsion du Premier Ministre Ousmane Sonko, l’idée fait son chemin : la SAPCO doit ,sous la supervision des ministres en charge des finances et du tourisme,se doter d’un modèle économique plus VIABLE, diversifier ses sources de revenus et mieux RENFORCER et valoriser son patrimoine IMMOBILIER.



Dans les cercles décisionnels, on évoque aussi la nécessité d’ajustements internes destinés à alléger la structure TOUT EN LUI GARANTISSANT UN CLIMAT SOCIAL APAISE, améliorer l’efficience et permettre à l’entreprise d’aborder sereinement les grands chantiers qui l’attendent. L’enjeu n’est pas seulement comptable : il s’agit de donner enfin à la SAPCO l’agilité indispensable à un opérateur national en charge d’un secteur aussi stratégique.



Pointe-Sarène, vitrine d’une nouvelle génération de destinations



Au-delà des questions structurelles, les projets avancent. Parmi eux, Pointe-Sarène occupe une place de premier plan.



Pensée comme une destination balnéaire d’excellence, avec un urbanisme repensé et des standards modernes, elle doit incarner le renouveau de la Destination Sénégal. Si ce projet réussit, il pourrait devenir un modèle pour les futures zones touristiques à développer.



Un tourisme d’excellence enraciné dans l’identité culturelle



Le Premier ministre Ousmane Sonko insiste régulièrement sur un point : la modernisation ne doit pas effacer l’âme du pays. Le tourisme sénégalais doit rester fidèle à son identité. Cela passe par la mise en valeur du patrimoine immatériel, du savoir-faire artisanal, des industries créatives, et de tout ce qui constitue la singularité culturelle du Sénégal.

L’idée n’est pas seulement de séduire les visiteurs, mais aussi d’impliquer les communautés, de soutenir les créateurs et de faire du tourisme un levier de cohésion sociale.



Une SAPCO plus forte pour une ambition nationale assumée



Entre le cap fixé par le Président, les attentes du gouvernement et les projets structurants en cours, la SAPCO se retrouve à un moment charnière.

Si elle parvient à renforcer ses bases, à revoir son modèle économique et à accélérer la mise en œuvre des grands chantiers, elle pourrait devenir le véritable moteur de la relance touristique.



Le Sénégal dispose des atouts. La vision est posée.

Il reste désormais à transformer l’ambition en réalité — et c’est bien à la SAPCO de jouer une grande partie de ce rôle.