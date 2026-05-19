​Une Coopération migratoire de 30 millions d'euros et 15 bateaux : comment l'Europe tente de verrouiller les côtes sénégalaises

La coopération migratoire entre l'Union européenne (UE) et le Sénégal est entrée dans une phase de profonde mutation, selon une note officielle du Conseil de l'Union européenne publiée le 21 janvier 2026.



Face à un « progrès limité concernant les retours et les réadmissions depuis l'Europe », la Commission européenne maintient active sa proposition de "mesures restrictives sur les visas" à l'encontre de Dakar.



Toutefois, une dynamique de négociation s'est accélérée à la suite de cinq dialogues techniques, dont le dernier s'est tenu en novembre 2025. Cette rencontre s'est inscrite dans le cadre d'une mission visant à jeter les bases de négociations pour un « partenariat stratégique et complet qui couvrira la migration mais aussi les investissements et la sécurité ».



Sur le plan opérationnel et financier, la situation est marquée par une baisse notable des flux et des blocages budgétaires. À la suite de la forte hausse des arrivées irrégulières de ressortissants sénégalais enregistrée en 2023 (20 010) et 2024 (13 666), les statistiques de la Commission révèlent une « baisse significative de -61 % » entre janvier et octobre 2025, ramenant le nombre de détections à 3 869.



Pour répondre aux besoins de contrôle exprimés par Dakar, l'UE a approuvé un « paquet de 30 millions d'euros » environ 19,6 milliards de francs CFA, prévoyant notamment la « livraison de 15 bateaux pour la police et la gendarmerie » sur la période 2025-2026.



Parallèlement, l'aide budgétaire globale de l'UE reste « suspendue » en raison de l'instabilité macroéconomique du pays et d'un contentieux de déclaration avec le FMI, gelant de fait les indicateurs financiers liés à la gouvernance migratoire locale.



Pour rappel, le Sénégal a officiellement restructuré sa gouvernance migratoire pour l'aligner avec ses nouveaux référentiels politiques de long terme, notamment l'Agenda National de Transformation « Sénégal 2050 » et son Plan Stratégique de Développement (2025-2029). La Politique Nationale de Migration, validée techniquement, intègre désormais une Stratégie Nationale spécifique de Lutte contre la Migration Irrégulière pour répondre de manière systémique à la crise.