​Viandes impropres à la consommation : L'association des consommateurs du Sénégal tire la sonnette d'alarme

L’association des consommateurs du Sénégal (ACS) déplore la présence continue de viandes impropres à la consommation sur le marché. Aminata Baro, coordinatrice des femmes consommatrices, dénonce une situation "déplorable", particulièrement à l'approche du Magal, et exhorte les services de l'État à renforcer la surveillance.



Aminata Baro pointe du doigt plusieurs facteurs qui contribuent à la persistance de ce problème : la cherté de la vie et la baisse du pouvoir d'achat. Ces difficultés poussent certains consommateurs, souvent les plus vulnérables, à se tourner vers des produits de moindre qualité. Le manque d'éducation à la sécurité sanitaire des aliments : Les ménagères, principales responsables des achats, manquent parfois d'informations pour se prémunir des risques. Le manque de contrôle permanent des lieux de vente : Ce facteur est considéré comme une faille majeure.



Face à ces constats, l'association propose plusieurs pistes de solution. Elle insiste sur l'importance de faire de la sécurité sanitaire des aliments l'affaire de tous, en responsabilisant le consommateur sur ses pratiques d'achat, de stockage et de préparation. L'ACS appelle également à une lutte plus efficace contre les abattoirs clandestins et demande aux services de l'État de renforcer leurs dispositifs de contrôle pour identifier et retirer du marché les produits dangereux pour la santé, livre iradio.