​Vidéo - Réforme de l'Islam en France: Bamba Ndiaye salue "l'audace" de Macron

La décision du Président Français, Emmanuel Macron de réformer l’islam en France, n’a pas laissé indifférent les Sénégalais. Interviewés par Pressafrik, ces derniers ont donné leur point de vu. Bamba Ndiaye, ancien ministre des Affaires religieuses sous Abdoulaye Wade, soutient que l’Islam est un tout et indivisible. «Il n y a pas un islam français, un islam sénégalais, un islam saoudien. Nous pensons que l’Islam est indivisible », a fait s’avoir M. Ndiaye, avant de saluer l'audace" du Président français.



Appréciant ce que Macron veut faire en France, l’ancien ministre a émis son avis sur l’idée de Macron. « Réformer, l’islam sur le plan pratique, je pense que, pas mal de choses peuvent être réformées. Redéfinir l’islam et la République française, c’est une idée osée », dit-il. Avant de déclaré qu’il a personnellement souvent préconisé ici même au Sénégal que l’Etat redéfinisse le rapport qu'il a avec l’islam.



Pour lui, « ce sont des rapports peu clairs, malgré tout ce qu’on peut penser ».

"Je pense qu’on brandissait souvent l’idée de la laïcité. La France est la mère de la laïcité, le berceau de la laïcité. Mais voilà que les français ont compris qu’il est temps de redéfinir les rapports entre la religion islamique et l’Etat. Il est question maintenant pour l’Etat de financer l’islam, les mosquées, les imams etc.", dit-il.



Selon Bamba Ndiaye, Emmanuel Macron « est très clair dans ce qu’il est en train de faire ». A l’en croire, « Macron veut se séparer de l’islam consulaire. Il a dit qu’il veut remettre cet appareil de la communauté musulmane française entre les mains d’une nouvelle génération ».



Mohamed Lamine Mansaly, prêcheur soutient aussi que l’islam est unique et inséparable. Et n’appelle pas à la violence. « L’islam est l’essence même de l’humanité. Le prophète Mohamed (Psl) invite les musulmans à plus d’humanité. Tous les êtres humains ne peuvent pas être sur le même niveau d’humanité. L’islam appelle la paix, l’unité et a un discours positif », a-t-il soutenu. Suivez la vidéo