​Viet Vo Dao – Mondiaux de Paris : le Sénégal rafle 6 médailles d’or

Les huit (8) « Voshins » ont montré leurs performances pour la journée première journée de la coupe du monde de vovinam. En combat, le chef de file a donné le ton. Meilleur « Voshin » sénégalais, champion du monde en lutte en 2014 à Paris, Mohamed Nazirou Ndiaye (+80 kg) a fait respecter son statut.



Selon le quotidien sportif « Stases », il est à nouveau champion du monde dans sa catégorie, cette fois-ci en combat, il remporte ainsi la médaille d’or de même que Abdou Salam Dia (-65 kg) et Malick Dia (75-80 kg). De son côté, Abdoulaye Aw (+ 80) s’est consolé avec la médaille d’argent.



D’un champion à une autre championne : Mame Diarra Gakou, meilleure athlète dame du Sénégal, est sacrée double championne du monde en combat (+80 kg) et en self-défense. La pensionnaire de l’Académie Club Yoff a rayonné sur le tatami de ces Mondiaux. Pour sa première participation, elle rafle 2 médailles d’or.



Les autres « Lions » se sont aussi illustrés dans les épreuves techniques. Serigne Mbacké Faye remporte la médaille d’argent, le duo Wagane Guèye et Seydina Dramé la médaille de bronze en combat codifié, avant qu’Abdoulaye Aw ne boucle la manche avec une médaille d’or en équipe.



Quatre (4) « Lions » seront sur le tatami ce samedi pour la suite des épreuves techniques.