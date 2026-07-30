​Visa pour les États-Unis : ce qui va changer pour les Africains dès ce 1er août 2026

Le département d'État américain a annoncé le transfert des services de traitement des visas de routine d'Abuja et de 24 autres villes africaines vers une vingtaine de centres régionaux désignés, avec une entrée en vigueur fixée au 1er août 2026.



Cette vaste réorganisation vise à optimiser l'efficacité opérationnelle et à renforcer la sécurité sur le continent.



Selon l'administration américain, s'inscrit dans une « pratique de longue date » visant à uniformiser les procédures de contrôle et de décision. Le communiqué officiel souligne que le président Trump « place l’Amérique et les Américains au premier plan en renforçant la sécurité nationale, en réduisant le gaspillage des deniers publics et en veillant à ce que le gouvernement œuvre dans l’intérêt du peuple américain ».



Malgré ce transfert effectif vers des plateformes régionales comme Lagos, Dakar ou Lomé, Washington tient à rassurer les usagers.



Le département d'État précise que cette mesure « ne modifie en rien le statut opérationnel des ambassades et consulats ni le travail important qu'ils continuent d'accomplir au nom du peuple américain ». Les missions diplomatiques locales conserveront notamment leurs attributions pour l'assistance aux citoyens.



Concrètement, les citoyens des pays concernés doivent désormais s'adresser aux hubs régionaux attitrés pour s'acquitter de leurs frais de dossier et planifier leurs entretiens. Les autorités rappellent par ailleurs que cette transition administrative « n'a aucune incidence sur les visas actuellement valides », tout en invitant les demandeurs à se conformer aux nouvelles directives consulaires.